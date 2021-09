Messermann drohte eigener Familie im Bezirk Baden

Wegen einer angeblichen gefährlichen Drohung eines 23-Jährigen musste das Einsatzkommando Cobra anrücken. Die Familie des Mannes hatte die Polizei alarmiert, da bei den Verdächtigen auch ein Messer gesehen worden war. Der Mann flüchtete und wurde später an seiner Wohnadresse - ebenfalls in der Region - angetroffen und vorerst angehalten, teilte die Landespolizeidirektion mit. Die genaue Klärung des Sachverhalts war am späten Nachmittag noch im Gang. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.