In Linz geht ein Feuerteufel in Tiefgaragen um

Zweiter Brand

Und am nächsten Tag, am Mittwochmittag, ging´s wieder los: Gegen 12:15 Uhr kam es erneut in einer Tiefgarage am Lonstorferplatz in Linz zu einem Kfz-Brand. Die Berufsfeuerwehr Linz wurde ebenfalls zum Einsatzort gerufen. Aufgrund der ausgelösten Sprinkleranlage und der Tatsache, dass der Brand beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Linz bereits gelöscht war, war ein Übergreifen des Brandes auf umliegende Pkw nicht zu befürchten. Allerdings entstand durch den Brand eine starke Rauchentwicklung. Verletzt wurde durch den Brand niemand.