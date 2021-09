Brandstifter fackelte in Linzer Tiefgarage Pkw ab

In einer Tiefgarage an der Semmelweisstraße in Linz stand am Montag kurz vor 18 Uhr ein Pkw in Vollbrand. Nachdem der Brand von der Berufsfeuerwehr gelöscht wurde konnte nach der Belüftung der Tiefgarage, da diese stark verraucht war, eine Erstbegutachtung durchgeführt werden. Die hintere Fensterscheibe des Pkw war eingeschlagen. Nachdem eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden konnte wurde am 1. September 2021 vom Landeskriminalamt OÖ im Beisein eines Brandsachverständigen der Pkw untersucht.