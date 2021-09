Arsonore-Festival: Der Aufbruch zur Freiheit

Diesmal, am 8. September, wird an diesem Opening eine Lanze für die unterschiedlichsten und spannendsten Einblicke in musikalisch wegweisende, ja bahnbrechende Ideen gebrochen und ein Bogen von Chopins atemberaubend schwieriger Revolutionsetüde bis hin zum prachtvollen Klavierquintett von Juliusz Zarebski, dem weitgehend unbekannten Lieblingsschüler Franz Liszts, gespannt.