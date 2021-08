Olympiasieger Zverev zum Auftakt ohne jeden Makel

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist mit einem souveränen Erstrunden-Auftritt in die US Open gestartet! Gut vier Wochen nach seinem Gold-Coup von Tokio und eine Woche nach seinem Turniersieg in Cincinnati gewann der 24-jährige Deutsche am Dienstag in der 1. Runde des Grand-Slam-Turniers gegen den Amerikaner Sam Querrey 6:4, 7:5, 6:2. Zverev fixierte seinen zwölften Matchsieg in Folge in nur 1:39 Stunden.