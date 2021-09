Erbschaftskrimi in Salzburg: Notwehr „plausibel“

Dass es anders kommen kann, zeigt die Familientragödie in Wörgl (T): Wie berichtet, hatten ein Vater (52) und sein Sohn (29) einen handfesten Streit. Dabei starb der Ältere laut Obduktion an einem Herzinfarkt. Der Sohn bleibt aber weiterhin als Mordverdächtiger in U-Haft (siehe oben).