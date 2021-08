Senior tötete Ex-Frau und starb bei Kampf mit Sohn

Ex-Ehefrau in Hinterkopf geschossen

Nach seiner Einvernahme und dem Obduktionsergebnis stand der Sachverhalt am Montagabend für die Ermittler fest: Leo W. (81) hat laut Polizei im Streit mit seiner Ex-Frau seine auf ihn registrierte kleinkalibrige Schusswaffe in die Hand genommen und Eva W. in den Hinterkopf geschossen. Danach wollte er seinen Sohn durch einen Schuss ins Gesicht töten. Doch das Projektil blieb im Kiefer stecken. Gernot W. packte daraufhin seinen Vater, fixierte ihn beim Handgemenge am Boden. Dabei erlitt der Senior tödliche Verletzungen.