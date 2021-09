„Mundl“-Star Karl Merkatz überlebte Schlaganfall

Seit Jahren verbindet Ober-Aiderbichler Dieter Ehrengruber und Publikumsliebling Karl Merkatz eine Freundschaft. Die Liebe zu notleidenden Tieren führte sie zusammen. Und es ist gar nicht so lange her, da musste Ehrengruber - so wie der „Mundl“-Star lebt er in Salzburg - um seinen Mitstreiter bangen.