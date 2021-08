Zweite Corona-Impfung für Genesene wohl doch nötig

Infektion garantiert keine Antikörper

Die Wissenschaftler kommen in ihrer Untersuchung zu einem brisanten Ergebnis: Eine frühere Infektion mit SARS-CoV-2 garantiere weder ein hohes Level an Antikörpern noch eine stabile Antikörperreaktion auf eine erste Impfdosis, heißt es im betreffenden Bericht. Die neuen Erkenntnisse deuten also darauf hin, dass auch bei vormals Infizierten eine zweifache Corona-Schutzimpfung sinnvoll ist.