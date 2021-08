Lösung für genesene Einmal-Geimpfte ab 15. August

Aktuell gelte die Empfehlung, dass man sich vier Wochen nach einer Genesung impfen lassen soll, so Leisch. Wie viele der offiziell rund 637.000 Genesenen in Österreich geimpft sind, ist noch nicht bekannt. Die ELGA will diese Zahl in den kommenden Wochen auf Basis der vom Gesundheitsministerium erhaltenen Daten berechnen.