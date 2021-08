Naturschutz-Engagement beweisen und Preis gewinnen

Die 70 besten – also naturschutzfachlich wertvollsten – Projekte zum Erhalt und Verbesserung der Biodiversität in Österreich werden ausgezeichnet. Der Natur (wieder) Raum geben Mit dem Grand Prix der Biodiversität bringt der Naturschutzbund gemeinsam mit dem BMK 70 neue Artenschutzaktivitäten in ganz Österreich auf den Weg und zeigt so, dass jeder etwas zum Schutz der Biodiversität beitragen kann. Neben der finanziellen Unterstützung werden die Teilnehmenden fachlich beraten und können sich in Onlineseminaren mit erfahrenen Experten austauschen.