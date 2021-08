Corona-Chaos am Set: „Bridgerton“-Dreh gestoppt!

Im Mai fiel in London die erste Klappe für die zweite Staffel der Netflix-Hitserie, die für 12 Emmys nominiert ist und als erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten gilt. Phoebe Dynevor, die in der ersten Staffel als Phoebe Bridgerton zu sehen war, spielt in Staffel zwei zwar nicht mehr die Hauptrolle, wird aber weiterhin in der Serie zu sehen sein. Nicht mehr vor der Kamera steht hingegen Publikumsliebling Regé-Jean Page, der als Duke of Hastings die Herzen schmelzen ließ. In den neuen Folgen von „Bridgerton“ wird dafür Daphnes Bruder Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) im Mittelpunkt stehen.