Paralympics: Gold, Silber & Bronze für Österreich!

Alexander Gritsch konnte seine Bronzemedaille kaum fassen: „Ich bin eine Minute vor Tom gestartet. Als er mich dann überholt hat, versuchte ich an ihm dranzubleiben. Dann kam Jetze, flog an mir vorbei. Ich dachte, dass ich zu langsam für Bronze wäre. Aber jetzt ist es einfach geil.“ Für das Straßenrennen am Mittwoch kündigte er an: „Ich habe jetzt so breite Schultern, da kommt keiner mehr an mir vorbei.“