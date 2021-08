Puch: Nächste Medaille an ganz besonderem Tag!

Puch und Sailor's Blue harmonierten im Equestrian Center von Tokio zur Musik von Rhapsody in Blue, der bekanntesten Komposition des US-amerikanischen Broadwaykomponisten George Gershwin, großartig. Sie waren eine Einheit, erzielten in Technik und Ausdruck sehr hohe Noten. Mit 81,007 Prozent erzielten sie persönliche Bestleistung bei einem Championat. Puch strahlte: „Sailor's Blue war so unglaublich gut. Es hat sich von der ersten Sekunden an richtig gut angefühlt.“ Nur die britische Dressur-Legende Lee Pearson war noch einen Prozentpunkt besser. Damit gewann er seine bereits 13. Goldmedaille.