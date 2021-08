50 Tonnen schwerer Sattelzug ist umgekippt

Um ein rund 47 Tonnen schweres Betonbauteil von Jennersdorf nach Voitsberg zu bringen, führte eine Transportfirma am heutigen Montag einen begleiteten Schwertransport durch. Dabei dürfte vermutlich ein technischer Defekt den Anhänger des Sattelzuges kurz vor 13 Uhr auf der B68 bei Paurach zum Kippen gebracht haben. In Folge dessen kippte der etwa 36 Meter lange Sattelzug nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei rutschte das Betonbauteil zum Teil vom Anhänger. Sowohl am Fahrzeug und am Betonteil als auch an der Fahrbahn entstand erheblicher Sachschaden. Der 54-jährige Lenker aus dem Bezirk Mödling/NÖ blieb unverletzt.