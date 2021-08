Herburger ist nach „Absturz“ wieder im Aufwind

In der European League verpasste man zuletzt im Achtelfinale knapp die Sensation gegen Montpellier, Champions-League-Sieger 2018. Der Bewerb begann gestern in Novisad mit dem 20:26 in der Qualifikation gegen Vojvodina (mit Ex-Hard-Kreis Zmavc) enttäuschend. In dem mit Boris Zivkovic auch ein zweiter Vorarlberg-Legionär vertreten ist. Dessen Debüt (1 Tor) für Pulawy-Azoty (Pol) endete mit einem 29:21-Sieg gegen Sesvete.