Regional sticht Bio-Importe - zumindest in Theorie

Als Landesrat für Konsumentenschutz sollte man wissen, was die Konsumenten bewegt - etwa beim Thema Lebensmittel. Daher hat der grüne Landesrat Stefan Kaineder eine Umfrage machen lassen. In den Ergebnissen sind Wunsch und Wirklichkeit des Verhaltens nicht immer haarscharf zu trennen. So stimmen 71 Prozent der 804 vom Spectra-Institut repräsentativ befragten Menschen der Aussage sehr zu, dass es in den Supermarktregalen einen „Vorrang für heimische Lebensmittel statt industriell produziertem Essen“ geben soll.