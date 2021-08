„Alles Walzer“ heißt es seit bereits 225 Jahren

Die Tanzschulbetreiberin schwebt mittlerweile bereits in der siebenten Generation über das Parkett – und auch die Töchter Lisa und Katharina scharren schon in den Startlöchern. Was Claudia Eichler am Herzen liegt: „Tanzen macht glücklich, macht Spaß und ist für alle Menschen geeignet.“ Das beweisen ihr auch Tag für Tag ihre Schüler. So schwang auch schon einmal ein 85-jähriger Kursteilnehmer das Tanzbein, zwei Damen lieben es mit ihren 81 Jahren noch immer, regelmäßig beim Line Dance mitzumachen.