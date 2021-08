Würfelqualle tötete neunjährigen Buben in Thailand

Eine giftige Würfelqualle hat einen israelischen Buben in Thailand getötet. Der Neunjährige ist beim Baden vor der Insel Koh Phangan mit der gefährlichen Qualle in Kontakt gekommen, berichteten israelische Medien am Sonntag. Herbeigerufene Sanitäter versuchten am Samstag vergeblich, das Kind zu retten. Seine Familie lebt bereits seit einigen Jahren in Thailand.