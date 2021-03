Australier (17) an Stich einer Qualle gestorben

In Australien ist am Donnerstag ein 17-Jähriger an den Folgen eines Stichs einer hochgiftigen Würfelqualle gestorben. Der Jugendliche war zehn Tage zuvor beim Schwimmen an der Landzunge Cape York von den Tentakeln eines Box Jellyfish - der deutsche Name lautet Seewespe - getroffen worden. Ein derartiger Todesfall sei in Australien seit 15 Jahren nicht mehr vorgekommen, teilten die Behörden mit.