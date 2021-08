Bankangestellte rettete Pensionistin vor Betrügern

Angeblicher Polizist wollte Geld

Deshalb sprach sie der Frau noch einmal ins Gewissen. „Sie erzählte mir dann doch, dass sie von einem Polizisten bereits seit Stunden am Telefon gehalten werde“. Unter dem Vorwand, ihr Sohn hätte einen Autounfall verursacht, wurde die Dame durchgehend terrorisiert, bis sie sich schließlich auf den Weg in die Bank machte, um die geforderte Summe an Bargeld abzuheben Kessler konnte die Steirerin letztlich doch davon überzeugen, dass sie Opfer von Betrügern wurde. „Vor lauter Aufregung kam es ihr gar nicht in den Sinn, ihren Sohn anzurufen“, schüttelt die engagierte Bankangestellte den Kopf. Mit ihrem Gang an die Öffentlichkeit will sie nun nochmals für diese Betrugsmasche sensibilisieren.