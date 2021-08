2:0! St. Pölten holt gegen Young Violets 1. Sieg

Bundesliga-Absteiger St. Pölten hat in der 2. Liga im 6. Anlauf endlich den 1. Sieg gefeiert! Die Niederösterreicher behielten am Freitag zu Hause gegen die Young Violets Austria Wien verdient mit 2:0 die Oberhand, schrieben erst zum 2. Mal an und halten als 13. bei vier Zählern. Im vorderen Bereich der Tabelle schaffte Lafnitz mit einem 5:1-Heimerfolg gegen Horn den Sprung auf Rang zwei. Die beiden Teams halten wie drei weitere Klubs bei elf Punkten ...