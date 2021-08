Der Peham-Express fuhr nach zwei Minuten ein!

Aller guten Dinge sind drei! Zweitligist GAK hatte mit Steyr keine Probleme und gewann 4:0 - der dritte Sieg in Serie. Zugang David Peham stellte sich mit einem Tor vor. Bittere Pille aber: Josef Weberbauer musste mit muskulären Problemen raus. Lafnitz schoss Horn 5:1 ab. KSV schlitterte in Dornbirn indes in ein 1:4.