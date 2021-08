Paragleiter verlor im Nebel die Orientierung

Der 36-Jährige war am Mittwoch gegen 11.45 Uhr von der Niedere in Andelsbuch gestartet und wollte zur Talstation der Bergbahn gleiten. Die Sicht Richtung Landeplatz war gegeben, rund um den Startplatz in knapp 1600 Meter Höhe war diese aber nicht die beste. Der Niedere-Kamm war zum Teil wolkenverhangen.