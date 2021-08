Mobilfunkdaten sollen bei Wetterprognose helfen

Dichtes Netz an Messstellen notwendig

Eine solche kurzfristige, aber präzise Vorhersage erfordere ein dichtes Netz an Messstellen. Geeignete Daten könnten zwar von Bodenstationen oder Fernerkundungssystemen, wie Wetterradaren oder Satelliten, erhoben werden, in großen Teilen Österreichs beschränken allerdings topographische Gegebenheiten die Anzahl der Messstationen. Richtfunkdaten seien hingegen aufgrund des stetigen Ausbaus des Mobilfunknetzes und zur Gewährleistung einer hohen Netzqualität weitgehend vorhanden.