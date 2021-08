Stör-Feuerwerk? Salzburgs Ulmer sorgt für Lacher

Besonders viel Spaß schien Andreas Ulmer zu haben. „Ich werde mich ewig ans Spiel hier erinnern. Es ist nicht selbstverständlich, in so einem Quali-Match so schnell 2:0 in Front zu gehen“, meinte Salzburgs Urgestein und Jubilar. Der, angesprochen aufs Stör-Feuerwerk vorm Marriott-Hotel in der Nacht, süffisant antwortete: „Ja, ich hab’s gesehen. Ich möchte mich dafür bedanken, zu meinem 500. Pflichtspiel für Salzburg eines bekommen zu haben!“