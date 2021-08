Erster DFB-Kader von Flick mit Salzburg-Jungstar?

Blutauffrischung

Eine gewisse Blutauffrischung wird es wohl trotzdem geben. Adeyemi, als Sohn eines Nigerianers und einer Rumänin in München geboren und aufgewachsen, gilt als Spieler mit großer Zukunft. Der 19-Jährige, der mit sechs Treffern die Torschützenliste in Österreich anführt, debütierte erst vor wenigen Monaten bei der EM-Endrunde für die deutsche U21 und wurde Europameister. Adeyemi soll nun in der Qualifikation für die kommende U21-EM 2023 eine der tragenden Säulen der Truppe von Trainer Stefan Kuntz sein, Flick hat den Stürmer jedoch auch für das A-Team im Auge. Er könnte also am Freitag in beiden Aufgeboten auftauchen. Laut „kicker“-Informationen wird mit Torhüter Mantl (21) ein weiterer Salzburger zur U21 stoßen.