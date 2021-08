Aus Salzburgs CL-Fluch wurde ein Serienteilnehmer

Achter Sieg im achten Spiel unter Jaissle

Am Ende wurde es der 13. Pflichtspielsieg in Folge, der achte im achten Spiel unter Jaissle. „Wir sind einfach super in die Saison gestartet und versuchen jetzt am Wochenende so weiterzumachen“, erklärte der Jungtrainer. Am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) wartet auf den Tabellenführer ein Ligagastspiel beim TSV Hartberg, dann die erste Länderspielpause. Einem weiteren Ligaspiel bei der WSG Tirol (11. September) folgt der CL-Auftakt. Jaissle: „Wir gehen das Schritt für Schritt an.“