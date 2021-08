Ab 18 Uhr LIVE: Champions-League-Auslosung

Was die möglichen Gegner betrifft, spielte jede der 32 Mannschaften bereits in der Champions League. Mit einer Ausnahme: Sheriff Tiraspol. Die Moldawier schalteten sowohl Roter Stern Belgrad als auch Dinamo Zagreb aus und marschierten zum ersten Mal in ihrer Geschichte bis zur CL-Gruppenphase durch. Auch da sind sie alles andere als chancenlos. Einen moldawischen Spieler braucht man aber bei ihnen nicht suchen, der einzige Akteur mit einem moldawischen Pass heißt Luvannor Silva Henrique de Sousa und auch der ist in Brasilien geboren.