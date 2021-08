Salzburg von Bröndby-Fans aus dem Schlaf gerissen

Schlaf ist ja bekanntlich für jeden Sportler ein sehr wichtiges Gut. Genau dieses wollten die Fans von Bröndby IF den Spielern von Red Bull Salzburg vor dem Play-off-Rückspiel zur Champions League nehmen. In der Nacht vor der Partie zündeten nämlich Anhänger von Bröndby Feuerwerkskörper nahe des Salzburger-Hotel, um die Spieler in ihrer Nachtruhe zu stören.