Pflegeeltern freuen sich über ein fixes Einkommen

130 Kinder in Obhut

„Jedes Kind im Burgenland muss ein gutes Leben haben. In besonderen Fällen leisten Pflegepersonen dafür einen wertvollen Beitrag, wenn es darum geht, Zuneigung und Geborgenheit zu geben. Gerade nach familiären Krisen oder nach Gewalterfahrungen ist der seelische Rückhalt unerlässlich“, betont der Soziallandesrat bei seinem Besuch bei Familien in Grafenschachen, Bezirk Oberwart. Im ganzen Land sind knapp 130 Kinder in Obhut von Pflegeeltern.