Ellie Goulding: „Ich konnte keinen Ausweg finden“

„Es fühlte sich so an, als würde ich an ein Space Shuttle angebunden werden“, schilderte Ellie Goulding in ihrer Autobiografie „Fitter. Calmer. Stronger“, wie es ihr zu Beginn ihrer Karriere ergangen war. „Ich trat live im Fernsehen auf, ging zu Award-Zeremonien und flog manchmal innerhalb eines Tages in drei Länder. Es war ein wahr gewordener Traum, aber brillante Dinge können auch schädlich sein und als ich Mitte 20 war, litt ich an lähmenden Panikattacken.“