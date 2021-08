Forum Alpbach: Cluster hat sich nicht ausgebreitet

Strenge Kontrollen

Dies hat sich längst geändert. Teilnehmen kann man an den Events nur, wenn man einen maximal 72 Stunden alten PCR-Test, der negativ ausgefallen ist, vorweist. Dafür hat die Gemeinde Wien eine umfangreiche Testinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Kontrolliert wird ausgiebig. Dazu herrscht an allen Veranstaltungsorten Maskenpflicht. Auch in den Alpbacher Lokalen wird die Einhaltung der 3G-Regel zumindest während des Forums vor allem in Innenräumen konsequent überprüft.