Betrunkener rast auf Polizist zu - Verfolgungsjagd

Wilde Szenen spielten sich am Dienstagabend im Tiroler Unterland ab: Als eine Polizeistreife einen Autolenker in Wiesing (Bezirk Schwaz) anhalten wollte, drückte dieser aufs Gas und raste auf einen Beamten zu. Der Polizist konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen. Nach einer Verfolgungsjagd konnte der Flüchtige schließlich angehalten und zur Rede gestellt werden. Der Verdächtige war betrunken.