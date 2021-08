„Das waren einfach nur Emotionen pur“

Gestern wurden in Tokio (Jp) die Paralympics eröffnet. Mit Tennisspieler Thomas Flax vom Rollstuhlclub ENJO Vorarlberg. Ein großer Traum geht für den 38-Jährigen damit in Erfüllung. Dabei war die Qualifikation für die Paralympics für den Sportler des Jahres Vorarlbergs 2020 zeitweise in Gefahr.