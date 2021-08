Arbeiter von 400-Kilo-Stein am Rücken getroffen

Von einem 400 Kilogramm schweren Stein ist am Dienstagnachmittag ein 45-jähriger Arbeiter in Fürstenfeld am Rücken getroffen und schwer verletzt worden. Der Brocken war aus einer Baggerschaufel gefallen, als ein Kollege (40) des Verunfallten den Naturstein in ein Bachbett heben wollte.