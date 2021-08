Mehr als 1000 Infizierte nach Latitude Festival

Wie die Gemeinde Suffolk County - in der Grafschaft fand das Festival vom 22. bis 25. Juli in der Gemeinde Wangford statt - bekannt gab, wurden nach dem Festival 1051 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, obwohl sie beim Einlass zum Gelände vorweisen hatten müssen, dass sie zu dem Zeitpunkt entweder doppelt geimpft oder negativ getestet waren. 175 der Infizierten leben in Suffolk, was dazu führte, dass die Inzidenz in der Grafschaft in der Woche vor dem 20. August auf 241 Fälle pro 100.000 Einwohner anwuchs, wie der „Independent“ berichtete.