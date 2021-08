Anzeige wegen NS-Liedern und Porno auf Dienst-PC

In Hallein hat Bürgermeister Alexander Stangassinger gegen den suspendierten Stadtamtsdirektor, laut „Krone“-Informationen Disziplinaranzeige erstattet, weil auf dessen dienstlichen Netzlaufwerk und dem Mobiltelefon Nazi-Lieder und ein Porno gefunden worden sein sollen. So soll es auch ausführliche Akten über Gemeindebedienstete geben, was datenschutzrechtlich problematisch sein dürfte. Es gilt die Unschuldsvermutung.