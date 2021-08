Betrunkener drohte mit „gewaltiger Detonation“

Riesiger Polizeieinsatz auf dem Donauradweg in Pöchlarn im Bezirk Melk: Ein 46-Jähriger hatte via Polizeinotruf eine „gewaltige Detonation“ angekündigt. Doch die Exekutive konnte den bereits amtsbekannten Mann rasch ausforschen. Sein „Bombenlager“ stellte sich als gewöhnliches Fahrrad heraus. Der Mann sitzt in Haft.