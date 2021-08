Weltklub Kiel öffnet die Tore für steirische Fans

Welt-Handballklub THW Kiel ist in Graz. Die Stars des Champions-League-Siegers landeten am Freitag in der Murstadt und halten bis 27. August ein Trainingslager in der steirischen Landeshauptstadt ab. Schon am Montag gibt es ab 17 Uhr im Grazer Sportpark ein öffentliches Training (450 Zuschauer sind erlaubt), am Mittwoch spielt Kiel dann sogar ein Testspiel gegen eine steirische Auswahl. Kinder können die Stars schon zu Ticketpreisen von drei Euro sehen.