„Opferschutz wird nicht wirklich ernst genommen!“

Trotz des Gewaltschutzpaketes der Regierung und Sanktionen für die Täter kommt es in Österreich immer wieder zu Frauenmorden. Mit 17 Femiziden in diesem Jahr ist man EU-weit in Österreich trauriger Spitzenreiter. Was kann man dagegen tun und wo muss man ansetzen? Darüber spricht Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin des Vereins Autonome Frauenhäuser mit Moderatorin Raphaela Scharf im krone.tv-Talk „Nachgefragt“.