Pfusch am Bau hat wieder Hochsaison

Als die Finanzpolizei vergangenen Donnerstag eine ihre Routinekontrollen aufnehmen wollten, ahnten sie noch nicht, was an diesem Tag noch alles auf sie zukommen sollte. In der steirischen Landeshauptstadt entlarvte man nämlich eine Baufirma, die es mit ihren Schuldenzahlungen nicht so genau nahm: Das Unternehmen wurde mit einer Summe von insgesamt 85.000 Euro gepfändet.