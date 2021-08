Tottenham reiste ohne Harry Kane nach Portugal

Tottenham Hotspur ist ohne seinen wechselwilligen Stürmerstar Harry Kane nach Portugal zum Conference-League-Spiel beim FC Paços de Ferreira geflogen. Das berichteten britische Medien am Mittwoch übereinstimmend. Kane, der von Spurs-Trainer Nuno Espirito Santo in den Kader für Hin- und Rückspiel berufen worden war, trat die Reise nach Informationen von „The Athletic“ wegen mangelnder Fitness nicht an.