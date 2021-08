Letzte Rückzugsorte der Menschenaffen bedroht

90 Prozent ihrer Zeit verbringen die „Waldmenschen“ (so die Übersetzung von Orang-Utan) in den Bäumen. Sie schwingen von Ast zu Ast, schlafen in Nestern aus Ästen und nutzen die Blätter zum Schutz vor Regen. Doch diese Bäume werden immer weniger, ihr Lebensraum zunehmend kleiner. Für Palmöl zerstören Konzerne einen der letzten Rückzugsorte der Menschenaffen.