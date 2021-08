Cindy Crawford begeistert als sexy Badenixe

„Am Pool. Eintauchen in ...“, schrieb Cindy Crawford jetzt auf Instagram und überraschte ihre Fans mit einem bezaubernden Schnappschuss, der sie in einem One-Shoulder-Badeanzug zeigt. Die Pose sitzt - was aber auch nicht weiter verwunderlich ist. Immerhin zierte die 55-Jährige in ihrer rund 20-jährigen Karriere als Topmodel zahlreiche Magazin-Cover.