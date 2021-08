Afghanistan-Kenner: „Abgekartetes Spiel“ mit USA

Die zentrale Frage sei, wie sicher Afghanistan in Zukunft sein werde und welche Lebensbedingungen dort künftig herrschen würden, so Feichtinger in der Sendung. Dies sei entscheidend, „wie viele Leute wirklich aus dem Land hinausflüchten und wie weit sie dann in weiterer Folge flüchten“. Der Westen könne hier einen Beitrag leisten, damit die Situation zumindest in den angrenzenden Ländern besser und ein „flüchtlingsgerechtes Agieren“ möglich werde. In weiterer Folge gehe es dann darum, den Menschen in Afghanistan selbst ein „möglichst angenehmes Leben zu ermöglichen“.