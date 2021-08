Falsche Übersetzung löst Alarm in Flugzeug aus

Nachrichtentexte von Verdächtigen wurden per Handy übersetzt

Mehreren Passagieren waren vier Inder am Samstag an Bord einer Lufthansa-Maschine nach Cancun verdächtig vorgekommen, die kurz vor dem Start noch Nachrichten schrieben. Die suspekten Texte auf den Handys wurden schließlich abfotografiert und durch ein Übersetzungs-Programm gejagt - dabei sei es zu einem „fatalen Missverständnis“ gekommen, so die Polizei.