Ciao, Valentino - Rossis Erben stehen bereit!

Die Spielberg-Rennen zeigen aber eindrucksvoll: Rossis Erben stehen bereit! Das ist die neue Generation rund um WM-Leader Fabio Quartararo, der gestern mit Rang zwei im Qualifying wieder Außergewöhnliches aus seiner unterlegenen Yamaha herausgeholt hat. Aber natürlich auch Jorge Martin. Der Wunderknabe und MotoGP-Neuling krallte sich in seinem erst siebenten Rennwochenende in der „Königsklasse“ die dritte Poleposition und setzte damit erneut ein Ausrufezeichen. Freilich fehlt den „jungen Wilden“ noch die Strahlkraft, die Rossi über Jahrzehnte entwickelt hat. Und selbstverständlich sind seine Fußstapfen riesengroß. Doch es gibt eine Handvoll Fahrer, die diese so schnell als möglich füllen wollen. Vielleicht macht gerade das die großen Sorgen etwas kleiner.