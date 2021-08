LIVE ab 17.30 Uhr: FC Köln gegen Hertha Berlin

Florian Kainz versäumte den Großteil der letzten Saison aufgrund einer Knieverletzung. Der Offensivakteur verpasste insgesamt 28 Spiele. Das große Ziel lautet an seine starken Leistungen aus der Saison 2019/20 anzuschließen, als er in 29 Pflichtspielen 6 Tore und 8 Assists beisteuerte. Louis Schaub wagt nach erfolgreicher Leihe beim FC Luzern einen erneuten Anlauf, den Durchbruch in der Deutschen Bundesliga zu schaffen. Für Dejan Ljubicic gilt das gleiche Ziel. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselte erst in diesem Sommer von Rapid zu den „Geißböcken“.