LIVE ab 20.30 Uhr: Mönchengladbach gegen FC Bayern

Bei Kontrahent Mönchengladbach hingegen werden die beiden Legionäre Stefan Lainer und Hannes Wolf voraussichtlich von Beginn an dabei mithelfen, die Bilanz gegen die Bayern aufrechtzuerhalten. Von den letzten sieben Spielen im heimischen Borussia-Park gewannen die Fohlen deren vier. Die Münchner allerdings gingen in den letzten neun Eröffnungsspielen nie als Verlierer vom Platz, müssen am Freitag aber erstmals auswärts ran. Vor 23.000 Zusehern will die Hütter-Elf sich nicht verstecken: „Wir müssen die richtige Balance finden zwischen mutigem Anlaufen und guter Defensivarbeit. Wenn man zu passiv ist, wird es nicht gut gehen.“